Lo sfogo di Balotelli dopo gli insulti ricevuti: “Non capisco tutto questo odio nei miei confronti” (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ex attaccante di Milan ed Inter, Mario Balotelli, attraverso le proprie Instagram stories, si è lasciato andare uno sfogo nei confronti di tutti coloro che lo hanno insultato nelle ultime ore: “Ho visto tanti insulti nei miei confronti e come sapete non ho problemi a esprimere i miei pensieri. Non capisco tutto questo odio nei miei confronti da parte di tanti voi italiani! L’Italia sta facendo un grande Europeo. Io non ci sono perché i ragazzi in questi anni hanno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ex attaccante di Milan ed Inter, Mario, attraverso le proprie Instagram stories, si è lasciato andare unoneidi tutti coloro che lo hanno insultato nelle ultime ore: “Ho visto tantineie come sapete non ho problemi a esprimere ipensieri. Nonneida parte di tanti voi italiani! L’Italia sta facendo un grande Europeo. Io non ci sono perché i ragazzi in questi anni hanno ...

Advertising

sportface2016 : Lo sfogo dell'ex attaccante di Milan ed Inter Mario #Balotelli dopo gli insulti ricevuti - sportli26181512 : Balotelli, lo sfogo su Instagram: 'Che senso ha scrivermi che non sono italiano? Se poi vado al Mondiale...': Mario… - genovesergio76 : RT @CorSport: Mario #Balotelli non ci sta: il duro sfogo dopo Italia-Spagna - CorSport : Mario #Balotelli non ci sta: il duro sfogo dopo Italia-Spagna - ILOVEPACALCIO : Mario #Balotelli non ci sta: duro sfogo dopo #ItaliaSpagna - Ilovepalermocalcio -