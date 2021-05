I numeri in chiaro, Sebastiani: «Sui vaccini stiamo sbagliando. Pensiamo ai giovani ma mancano 7 milioni di over 70» – Il video (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo essere sceso nei giorni sotto i 100 per la prima volta dalla fine di ottobre, i numero dei decessi legati al Coronavirus è smesso di calare. Anzi. È sempre rimasto a tre cifre. Un dato che secondo il matematico Giovanni Sebastiani indica che le strategie seguite nella campagna vaccinale non stanno funzionando, come spiega nella nostra rubrica numeri in chiaro: «Il dato sui decessi purtroppo non è positivo. Se consideriamo la media delle ultime sei settimane, la differenza tra una settimana e quella prima però è sempre più ridotta. C’è una frenata della discesa dei decessi. Questo potrebbe essere imputato a una decelerazione degli vaccinazione degli over 70». Tra gli open day organizzati nel Lazio per i maturandi e l’idea di portare Pfizer anche nelle scuole medie, sembra partita una corsa ad abbassare l’età ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo essere sceso nei giorni sotto i 100 per la prima volta dalla fine di ottobre, i numero dei decessi legati al Coronavirus è smesso di calare. Anzi. È sempre rimasto a tre cifre. Un dato che secondo il matematico Giovanniindica che le strategie seguite nella campagna vaccinale non stanno funzionando, come spiega nella nostra rubricain: «Il dato sui decessi purtroppo non è positivo. Se consideriamo la media delle ultime sei settimane, la differenza tra una settimana e quella prima però è sempre più ridotta. C’è una frenata della discesa dei decessi. Questo potrebbe essere imputato a una decelerazione degli vaccinazione degli70». Tra gli open day organizzati nel Lazio per i maturandi e l’idea di portare Pfizer anche nelle scuole medie, sembra partita una corsa ad abbassare l’età ...

