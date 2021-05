Sharon Stone | tutti gli ex mariti dell’attrice americana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 maggio 2021) Va in onda oggi l’appuntamento con Che Tempo che Fa, condotto da Fabio Fazio, alle 20:00 su Rai Tre. Tra i super ospiti di oggi ci sarà anche l’attrice. Una pietra miliare del cinema, che ha avuto anche una vita privata piuttosto tormentata: scopriamo chi sono gli ex. L’attrice, classe 1958, è anche produttrice cinematografica ed ex modella. Ha una carriera importantissima alle spalle, cominciata nel 1980 con Woody Allen, ma che è esplosa nel 1992 con il film scandalo Basic Instinct. Nasce in un paesino della Pennsylvania, da genitori di origini irlandesi, ed è la seconda di quattro fratelli. Esordisce negli anni ’80 come modella, ma la sua vera vocazione è la recitazione. Non manca di dimostrare infatti il suo talento.– PhotoCredit © donnafanpage.itLa vita ...