Beppe Sala sul conflitto israeliano-palestinese: «Europa spettatrice. Ora intervenga politicamente» – Il video (Di sabato 15 maggio 2021) «La questione israeliano-palestinese è sempre stata lasciata agli americani. L’Europa ne è sempre stata spettatrice: adesso è arrivato il momento di un intervento politico più che di discussioni del genere». Con queste parole il sindaco di Milano Beppe Sala commenta l’escalation militare tra i due Paesi e le dinamiche istituzionali e politiche degli attori internazionali. L’intervento del primo cittadino è arrivato partendo da una domanda dei giornalisti sulla bandiera israeliana esposta al municipio 4 del capoluogo lombardo, durante l’inaugurazione della biblioteca comunale nel quartiere di Baggio. video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Comunali a Milano, Albertini si sfila: «Non sarò io il candidato del centrodestra». ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) «La questioneè sempre stata lasciata agli americani. L’ne è sempre stata: adesso è arrivato il momento di un intervento politico più che di discussioni del genere». Con queste parole il sindaco di Milanocommenta l’escalation militare tra i due Paesi e le dinamiche istituzionali e politiche degli attori internazionali. L’intervento del primo cittadino è arrivato partendo da una domanda dei giornalisti sulla bandiera israeliana esposta al municipio 4 del capoluogo lombardo, durante l’inaugurazione della biblioteca comunale nel quartiere di Baggio.: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Comunali a Milano, Albertini si sfila: «Non sarò io il candidato del centrodestra». ...

Advertising

Signor_Pallazzo : @JacopoPellegr10 @ConteRetweet Se perfino il pesce spazzino Beppe Sala si è perso questa photo opportunity, non ved… - Domenic62340660 : RT @Alexanderxxvii1: Beppe Sala spiegaci questa manifestazione - dan_maze : RT @marcoteddy94: @dan_maze La coppia Sergio Ramos e Alessandro Bastoni in difesa ha aiutato, certo salvarsi con Antonio Ricci e Beppe Sala… - marcoteddy94 : @dan_maze La coppia Sergio Ramos e Alessandro Bastoni in difesa ha aiutato, certo salvarsi con Antonio Ricci e Bepp… - trotskystavero : Caro @EnricoLetta stamattina al mercato del Corvetto a Milano alcuni del PD volantinava o per Beppe Sala, gli ho ch… -