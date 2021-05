In Sardegna le spiagge più belle si potranno scegliere online in base al meteo (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Una 'finestra digitale' resterà sempre aperta sulle spiagge della Sardegna: da Chia a Porto Cervo, da Masua al Poetto di Cagliari. Basterà 'affacciarsi' sul portale www.aircam.io per verificare - in live streaming - se ci sono le giuste condizioni di vento per fare surf, se si intravedono nuvole all'orizzonte o, più semplicemente, scegliere le tante tonalità blu che il mare dell'isola offre per un tuffo. Tutto in tempo reale e a qualsiasi ora. Il segreto sta nelle telecamere ad altissima risoluzione che i cagliaritani Gianluca Mirasola e Massimo Carracoi - rispettivamente ingegnere e informatico, soci fondatori della BroTech - hanno ideato e puntato su alcuni dei luoghi più noti e affascinanti della Sardegna, che stimolano le tante forme di turismo attivo. "Percheé sperimentare l'affidabilit° delle previsioni ... Leggi su agi (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Una 'finestra digitale' resterà sempre aperta sulledella: da Chia a Porto Cervo, da Masua al Poetto di Cagliari. Basterà 'affacciarsi' sul portale www.aircam.io per verificare - in live streaming - se ci sono le giuste condizioni di vento per fare surf, se si intravedono nuvole all'orizzonte o, più semplicemente,le tante tonalità blu che il mare dell'isola offre per un tuffo. Tutto in tempo reale e a qualsiasi ora. Il segreto sta nelle telecamere ad altissima risoluzione che i cagliaritani Gianluca Mirasola e Massimo Carracoi - rispettivamente ingegnere e informatico, soci fondatori della BroTech - hanno ideato e puntato su alcuni dei luoghi più noti e affascinanti della, che stimolano le tante forme di turismo attivo. "Percheé sperimentare l'affidabilit° delle previsioni ...

