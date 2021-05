Rosalinda Cannavò su Dayane Mello chiarisce: “Non ho nulla da nascondere” (Di sabato 8 maggio 2021) Rosalinda Cannavò sul rapporto con Dayane Mello: “Non ho niente da nascondere” Rosalinda Cannavò l’8 maggio 2021 si è raccontata in un’intervista concessa a Casa Chi. Rispondendo alle domande di Gabriele Parpiglia l’ex gieffina si è espressa sul suo rapporto con Dayane Mello nato nella casa di Cinecittà. L’attrice siciliana ha confessato di trovarsi spesso a leggere critiche non solo indirizzate a lei ma anche riguardo alla sua amicizia con la modella brasiliana. A riguardo la fidanzata di Andrea Zenga e dopo aver assicurato che lei e Dayane sono amiche anche nella vita reale, ha sottolineato: “Al GF Vip mi sono spogliata di tutta quella che era la mia vita, compresi i miei problemi personali. Non ho niente da ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021)sul rapporto con: “Non ho niente dal’8 maggio 2021 si è raccontata in un’intervista concessa a Casa Chi. Rispondendo alle domande di Gabriele Parpiglia l’ex gieffina si è espressa sul suo rapporto connato nella casa di Cinecittà. L’attrice siciliana ha confessato di trovarsi spesso a leggere critiche non solo indirizzate a lei ma anche riguardo alla sua amicizia con la modella brasiliana. A riguardo la fidanzata di Andrea Zenga e dopo aver assicurato che lei esono amiche anche nella vita reale, ha sottolineato: “Al GF Vip mi sono spogliata di tutta quella che era la mia vita, compresi i miei problemi personali. Non ho niente da ...

