JUVENTUS-MILAN: la conferenza stampa di Pioli / News (Di sabato 8 maggio 2021) Domani si giocherà JUVENTUS-MILAN, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, nella video News un estratto della conferenza di Stefano Pioli, con le dichiarazioni principali dell'allenatore rossonero alla vigilia. Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 maggio 2021) Domani si giocherà, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, nella videoun estratto delladi Stefano, con le dichiarazioni principali dell'allenatore rossonero alla vigilia.

Advertising

ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - juventusfc : Di corsa ?????verso #JuveMilan ?? Gallery ?? - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA LA UEFA APPROVA REINTEGRO DI 9 DEI 12 CLUB COINVOLTI Situazione altri tre (Juventus, Barcellona… - FabioOffreda : RT @GazzettaFake: Il @sscnapoli, ancor prima dell #UEFA, ha sentenziato che domani sera una fra Milan e Juve non andrà in #ChampionsLeague… - eantoniopolonia : @alecicco_ ma assolutamente sono il primo a dire che contro l'Inter non ha toccato palla, già con Milan e Juventus… -