Lo sport al centro della ripartenza del Paese - ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale (Di giovedì 6 maggio 2021) Nemico della salute, nemico dello sport. Dopo un anno e mezzo di lockdown di palestre, piscine e centri sportivi, il Covid ha sicuramente causato una serie di danni “collaterali”, ostacolando l'attività sportiva, fonte di salute psico-fisica e di socialità. Oggi le strutture dedicate allo sport potranno ricominciare, ma la ripresa si scontra con la paura del contagio, con la disabitudine a frequentare i luoghi che avvicinano le persone allo sport. Degli effetti della pandemia sull'inattività e sugli attuali scenari di ripresa si parla il prossimo martedì 11 maggio in occasione dell'evento digitale “” promosso da Asi, Associazioni sportive e Sociali Italiane in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas, e che sarà trasmesso in diretta sul sito ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Nemicosalute, nemico dello. Dopo un anno e mezzo di lockdown di palestre, piscine e centriivi, il Covid ha sicuramente causato una serie di danni “collaterali”, ostacolando l'attivitàiva, fonte di salute psico-fisica e di socialità. Oggi le strutture dedicate allopotranno ricominciare, ma la ripresa si scontra con la paura del contagio, con la disabitudine a frequentare i luoghi che avvicinano le persone allo. Degli effettipandemia sull'inattività e sugli attuali scenari di ripresa si parla il prossimo martedì 11 maggio in occasione dell'evento digitale “” promosso da Asi, Associazioniive e Sociali Italiane in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas, e che sarà trasmesso in diretta sul sito ...

