Kakà: “Il Milan merita di tornare in Champions, la Juve si può battere” (Di giovedì 6 maggio 2021) Kakà, ex rossonero, ha parlato del prossimo scontro diretto che vedrà la squadra di Pioli affrontare la Juventus, queste le sue dichiarazioni al canale Twitch ufficiale del Milan: “Mi dispiace che il Milan non sia riuscito a tornare, mi fa piacere il ricordo di quel gol. Non vedo l’ora che il Milan torni in questa competizione, manca poco: ora c’è questa partita contro la Juve e contro Andrea Pirlo. Il Milan può vincere questa partita, può tornare in Champions. Me lo auguro e penso se lo augurino tutti i Milanisti”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021), ex rossonero, ha parlato del prossimo scontro diretto che vedrà la squadra di Pioli affrontare lantus, queste le sue dichiarazioni al canale Twitch ufficiale del: “Mi dispiace che ilnon sia riuscito a, mi fa piacere il ricordo di quel gol. Non vedo l’ora che iltorni in questa competizione, manca poco: ora c’è questa partita contro lae contro Andrea Pirlo. Ilpuò vincere questa partita, puòin. Me lo auguro e penso se lo augurino tutti iisti”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

