L’abito di Kate, qualcosa di vecchio e qualcosa di blu per il decimo anniversario di nozze (Di giovedì 29 aprile 2021) La scelta dell’abito per gli scatti del decimo anniversario di matrimonio ruota tutta attorno allo zaffiro di Diana. Stretta tra le braccia del suo bel principe davanti all’obiettivo di Chris Floyd, la radiosa Kate per festeggiare la lieta ricorrenza indossa un vestito che ben si abbina all’anello di fidanzamento più famoso della storia degli anelli di fidanzamento. Un ton sur ton amplificato dall’outfit del coordinatissimo William che, tra pantaloni, camicia in denim e pulloverino pervinca, richiama perfettamente i fiorellini stampati sul tessuto georgette dell’abito. Come sarà facile intuire, il wrap dress dalla triplice fantasia floreale, lungo fino ai piedi e annodato in vita con un fiocco, era già nell’armadio della duchessa di Cambridge. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 aprile 2021) La scelta dell’abito per gli scatti del decimo anniversario di matrimonio ruota tutta attorno allo zaffiro di Diana. Stretta tra le braccia del suo bel principe davanti all’obiettivo di Chris Floyd, la radiosa Kate per festeggiare la lieta ricorrenza indossa un vestito che ben si abbina all’anello di fidanzamento più famoso della storia degli anelli di fidanzamento. Un ton sur ton amplificato dall’outfit del coordinatissimo William che, tra pantaloni, camicia in denim e pulloverino pervinca, richiama perfettamente i fiorellini stampati sul tessuto georgette dell’abito. Come sarà facile intuire, il wrap dress dalla triplice fantasia floreale, lungo fino ai piedi e annodato in vita con un fiocco, era già nell’armadio della duchessa di Cambridge.

Advertising

infoitcultura : Kate Middleton, il maxi abito bohémien per l’anniversario è un incanto - ombrello_giallo : RT @claudia_C_lore: 5ª superiore, fra una verifica e l'altra IMPLORO la mia amica di prestarmi il cellulare: era il 2011 ed era l'unica in… - zazoomblog : Kate Middleton il maxi abito bohémien per l’anniversario è un incanto - #Middleton #abito #bohémien - ModaCorriere : Kate e William, le foto per i 10 anni di nozze: lei con l’abito da 195 sterline messo nel 2019 - claudia_C_lore : 5ª superiore, fra una verifica e l'altra IMPLORO la mia amica di prestarmi il cellulare: era il 2011 ed era l'unica… -