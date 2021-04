Usa | Biden si prepara a riconoscere formalmente il genocidio degli armeni

(Di venerdì 23 aprile 2021) Come aveva promesso durante la campagna elettorale, il presidente americano Joe Biden riconoscerà formalmente il massacro degli armeni da parte dell’Impero Ottomano – durante la prima guerra mondiale – come genocidio: lo dicono i funzionari statunitensi e lo scrivono il New York Times e il Wall Street Journal. Lo farà entro il 24 aprile, il giorno dell’anniversario delle stragi. I predecessori di Biden evitavano di usare la parola «genocidio» durante le commemorazioni della tragica vicenda.

