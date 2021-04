LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Nagornyy firma il bis. Bartolini 9° (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA FINALE ALL-AROUND FEMMINILE LA CRONACA DELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE Grazie a tutti per averci seguito durante questo intenso pomeriggio. Buon proseguimento di serata su OA Sport. Appuntamento a domani con le Finali di Specialità. 19.35 Nicola Bartolini chiude in nona posizione (80.331), Stefano Patron undicesimo (79.798). 19.32 Nikita Nagornyy si conferma Campione d’Europa all-around con 88.032. Il russo precede il connazionale David Belyavskiy (84.864) e l’ucraino Illia Kovtun (84.864). Grande vittoria per il Campione del Mondo. 19.30 Eccezionale 14.500 di Nagornny alla sbarra. 19.25 Belyavskyi timbra 13.733 alla sbarra e precede Kovtun di un punto. Saanno argento e bronzo dietro a Nagornyy, salvo serie di errori del russo. 19.20 Kovtun ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA FINALE ALL-AROUND FEMMINILE LA CRONACA DELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE Grazie a tutti per averci seguito durante questo intenso pomeriggio. Buon proseguimento di serata su OA Sport. Appuntamento a domani con le Finali di Specialità. 19.35 Nicolachiude in nona posizione (80.331), Stefano Patron undicesimo (79.798). 19.32 Nikitasi conferma Campione d’Europa all-around con 88.032. Il russo precede il connazionale David Belyavskiy (84.864) e l’ucraino Illia Kovtun (84.864). Grande vittoria per il Campione del Mondo. 19.30 Eccezionale 14.500 di Nagornny alla sbarra. 19.25 Belyavskyi timbra 13.733 alla sbarra e precede Kovtun di un punto. Saanno argento e bronzo dietro a, salvo serie di errori del russo. 19.20 Kovtun ha ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Listunova vince l’oro all-around! Martina Maggio sesta -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Martina Maggio a caccia del podio all-around! - #Ginnastica… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????????13h30 Ginnastica artistica: Campionati Europei, da Basilea Concorso completo femminile… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Bartolini show al corpo libero, primo posto! In testa nell'all-… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche. Si parte con Bartolini e Patron -… -