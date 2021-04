Superlega, Boris Johnson pensa a legge per bloccare ribelli. Media: ‘City, Chelsea, Arsenal e Atletico lasciano. Si dimette Ceo dello United’ (Di martedì 20 aprile 2021) Il boicottaggio promesso dal primo ministro inglese Boris Johnson, le rivolte dei tifosi, soprattutto in Inghilterra, le notizie sui primi forfait dei club fondatori e delle dimissioni del Ceo del Manchester United. Si sta scatenando un terremoto tra le 12 società fondatrici della Superlega, con il progetto che rischia di naufragare ad appena 24 ore dall’annuncio ufficiale. Nella giornata di giovedì Downing Street, mentre gli ultras del Liverpool e del Chelsea manifestavano fuori dai rispettivi stadi, ha fatto sapere che era pronto a prendere qualsiasi provvedimento per impedire la creazione della nuova lega dell’élite del calcio, contribuendo a destabilizzare le certezze dei club aderenti. Nella serata di martedì, i Media inglesi e spagnoli hanno infatti scritto che Chelsea, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Il boicottaggio promesso dal primo ministro inglese, le rivolte dei tifosi, soprattutto in Inghilterra, le notizie sui primi forfait dei club fondatori e delle dimissioni del Ceo del Manchester United. Si sta scatenando un terremoto tra le 12 società fondatrici della, con il progetto che rischia di naufragare ad appena 24 ore dall’annuncio ufficiale. Nella giornata di giovedì Downing Street, mentre gli ultras del Liverpool e delmanifestavano fuori dai rispettivi stadi, ha fatto sapere che era pronto a prendere qualsiasi provvedimento per impedire la creazione della nuova lega dell’élite del calcio, contribuendo a destabilizzare le certezze dei club aderenti. Nella serata di martedì, iinglesi e spagnoli hanno infatti scritto che, ...

Advertising

repubblica : Inghilterra, i sondaggi affondano la Superlega. Boris Johnson: 'Non permetterò questo orrore' - TuttoMercatoWeb : Boris Johnson applaude Chelsea e Man City: 'Lasciare la Superlega, scelta giusta. Ora gli altri' - SmorfiaDigitale : Superlega, Boris Johnson pensa a legge per bloccare i ribelli. Media: City, Chel... - FabioPrescious : RT @paolomadron: In due mesi Boris Johnson ha sconfitto il Covid e fatto saltare la #SuperLega. Non male per uno che aveva lo stigma del pa… - BencivengaPierf : RT @paolomadron: In due mesi Boris Johnson ha sconfitto il Covid e fatto saltare la #SuperLega. Non male per uno che aveva lo stigma del pa… -