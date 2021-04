Catanzaro | dipendente dell' ospedale assente dal lavoro per 15 anni

(Di martedì 20 aprile 2021) Caso record diismo a, dove uncittadino ha percepito lo stipendio per 15senza mai recarsi alismo record a, in 15non è andato aneanche un giorno su Notizie.it.

La Procura diha chiuso le indagini nei confronti di un presunto assenteista serialedell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio , Salvatore Scumace, di 66 anni e dei suoi ...Per 15 anni filati ha intascato lo stipendio senza mai presentarsi, nemmeno un giorno al lavoro. Protagonista undell'ospedale Pugliese - Ciaccio di, per la cui vicenda la Guardia di Finanza ha oggi denunciato a piede libero 7 persone per abuso d'ufficio, falso ed estorsione. Il recordman ...Caso record di assenteismo a Catanzaro, dove un dipendente dell'ospedale cittadino ha percepito lo stipendio per 15 anni senza mai recarsi al lavoro.Avrebbero dovuto licenziarlo e invece secondo la commissione di garanzia «non c'erano le condizioni necessarie». Coperto anche dai dirigenti dell'ufficio Risorse umane, tra cui Vittorio Prejanò, oggi ...