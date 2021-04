Superlega, Petrucci: "Contro la cultura sportiva ma non si può fermare una lega privata" (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 aprile 2021 " La nascita nella notte della nuova Superlega di calcio che coinvolge 20 tra i più importanti club calcistici europei è stato un vero e proprio terremoto nel mondo dello sport e ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 aprile 2021 " La nascita nella notte della nuovadi calcio che coinvolge 20 tra i più importanti club calcistici europei è stato un vero e proprio terremoto nel mondo dello sport e ...

Advertising

capuanogio : Un #Petrucci da ascoltare su #Sky sta facendo a pezzi le certezze di chi pensa che la #Superlega si possa fermare “… - SportandoIT : Petrucci: “Superlega? Nel basket ci siamo passati. Dichiarazioni servono a poco” - YBah96 : RT @EditorSuperfly: #Superlega Parla #Petrucci:'Le leggi non possono fermare i club' - ale13_spino : RT @EditorSuperfly: #Superlega Parla #Petrucci:'Le leggi non possono fermare i club' - ciccionocera00s : RT @EditorSuperfly: #Superlega Parla #Petrucci:'Le leggi non possono fermare i club' -