SailGP | chi vinse la prima edizione del 2019? Duello Australia-Giappone

(Di lunedì 19 aprile 2021) Mancano ormai pochi giorni di attesadell’inizio del2021-2022, secondadi una delle competizioni veliche più spettacolari e interessanti del panorama internazionale. Si tratta di un tour mondiale composto da 8 tappe, a partire dalle Bermuda, con l’ultimo atto in programma a marzo del 2022 in quel di San Francisco. Prevista anche una tappa in Italia e per la precisione a Taranto, dal 5 al 6 giugno 2021. Si utilizzano i catamarani F50 con foil e a bordo delle varie imbarcazioni ci saranno degli autentici fuoriclasse, tra cui alcuni reduci della 36ma America’s Cup. Presenti tra gli altri Peter Burling (Team Nuova Zelanda), James Spithill (Team USA), Ben Ainslie (Team Gran Bretagna) e Nathan Outteridge (Team). Ricordiamo che, tra gli ideatori della manifestazione, c’è anche la leggenda della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SailGP chi

OA Sport

Il lancio è fissato per il 24-25 aprile, ma l’isola è in lockdown. L’eventuale ritardo potrebbe far slittare la costruzione della barca di Team New Zealand. In calendario anche una tappa italiana a Ta ...Ormai è tutto pronto alle Bermuda, dove nel weekend del 24-25 aprile andrà in scena la prima tappa del SailGP, competizione velica giunta alla seconda edizione e che ci terrà compagnia per un anno int ...