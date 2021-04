Ginnastica | Martina Maggio riabbraccia gli Europei | dal debutto tra le grandi alla missione pass olimpico

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 aprile 2021)parteciperà aglidiartistica per la seconda volta in carriera. Sonoati ormai quattro anni dsua unica apparizione nella rassegna continentale: nell’edizione del 2017, andata in scena a Cluj-Napoca (Romania), l’azzurra fu meravigliosa sesta nel concorso generale individuale,sua prima uscita da senior in un contesto internazionale. Trampolino di lancio davvero eccezionale per la brianzola, che però dovette successivamente fare i conti con un paio di infortuni che la costrinsero a un difficile recupero. La 19enne si è sempre distinta per la sua caparbietà e con grande grinta ha saputo recuperare piano piano, mettendosi in discussione senza forzare i tempi e ritrovando il livello dei suoi giorni migliore. Ai Mondiali 2019 ...