Bergamo provincia ideale per far crescere un’impresa (Di domenica 18 aprile 2021) Bergamo è tra le prime dieci province ideali dove far crescere un’impresa. Negli ultimi anni è stata capace di creare l’ecosistema ideale per stimolare la competitività e le prospettive di crescita delle proprie imprese. Una vocazione imprenditoriale testimoniata da Be Bad, l’acceleratore bergamasco di startup tecnologiche digitali; la presenza di due parchi scientifici tecnologici come il Kilometro Rosso e Bergamo Sviluppo; e l’Additive Technology Center di Nembro, incubatore di idee e di imprese per la crescita del comparto meccanico. La classifica delle 50 province che si caratterizzano per il loro fermento imprenditoriale, stilata dell’Institute for Entrepreneurship and Competitiveness della Liuc Università Cattaneo di Castellanza, vede al primo posto Milano, seguita da Roma e Bologna. Nella top ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 aprile 2021)è tra le prime dieci province ideali dove far. Negli ultimi anni è stata capace di creare l’ecosistemaper stimolare la competitività e le prospettive di crescita delle proprie imprese. Una vocazione imprenditoriale testimoniata da Be Bad, l’acceleratore bergamasco di startup tecnologiche digitali; la presenza di due parchi scientifici tecnologici come il Kilometro Rosso eSviluppo; e l’Additive Technology Center di Nembro, incubatore di idee e di imprese per la crescita del comparto meccanico. La classifica delle 50 province che si caratterizzano per il loro fermento imprenditoriale, stilata dell’Institute for Entrepreneurship and Competitiveness della Liuc Università Cattaneo di Castellanza, vede al primo posto Milano, seguita da Roma e Bologna. Nella top ...

