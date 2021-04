D'Alema: 'Le pressioni della Lega su Speranza tipiche di una cultura di destra, rozza e squadristica' (Di venerdì 16 aprile 2021) Massimo D'Alema ha rilasciato un'intervista dopo essere guarito da una forma leggera di Covid. L'ex premier ha dichiarato che farà il vaccino la prossima settimana. Nell'intervista rilasciata al ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) Massimo D'ha rilasciato un'intervista dopo essere guarito da una forma leggera di Covid. L'ex premier ha dichiarato che farà il vaccino la prossima settimana. Nell'intervista rilasciata al ...

Advertising

ClemensDaniela : RT @globalistIT: - globalistIT : - CanciAbo : @jpbellotto @ldibartolomei Come si stava bene quando invece di 300.000 vaccini al giorno ne facevamo 80.000 quando… - freestyj1 : @LaNotiziaTweet Ma mai una critica su Speranza (libro), Ranieri Guerra (pressioni OMS), D'Alema (ventilatori polmon… - RisatoNicola : RT @Miao21165695: Personalmente, ritengo Conte persona onesta, ma rivelatasi, per la sua debolezza già descritta, non in grado di resistere… -

Ultime Notizie dalla rete : Alema pressioni D'Alema: 'Le pressioni della Lega su Speranza tipiche di una cultura di destra, rozza e squadristica' outstream D'Alema non ha dimenticato quali sono stati i cosiddetti 'fari' politici della destra oggi al governo: 'Il ministro Speranza ha gestito bene una crisi difficile, drammatica e inaspettata, ...

Speranza "Covid occasione di ricostruire egemonia sinistra"/ "No a privato e mercato" ...di Roberto Speranza sta divenendo sempre più un "caso" politico che si accompagna alle pressioni ... "Ventilatori cinesi fuori legge comprati da Borrelli"/ In mail spunta nome di D'Alema L'EGEMONIA DI ...

D'Alema: "Le pressioni della Lega su Speranza tipiche di una cultura di destra, rozza e squadristica" L'ex Premier sull'approccio del governo al problema pandemico: "Il presidente del Consiglio si è assunto la responsabilità di una linea di condotta orientata alla difesa della salute degli italiani, c ...

Gli attacchi a SperanzaSecondo D’Alema, la pressione della destra rischia di logorare il governo In un’intervista al Corriere, l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, guarito dal Covid e che farà il vaccino la prossima settimana, dà il suo punto di vista sulla tenuta del governo Draghi, so ...

outstream D'non ha dimenticato quali sono stati i cosiddetti 'fari' politici della destra oggi al governo: 'Il ministro Speranza ha gestito bene una crisi difficile, drammatica e inaspettata, ......di Roberto Speranza sta divenendo sempre più un "caso" politico che si accompagna alle... "Ventilatori cinesi fuori legge comprati da Borrelli"/ In mail spunta nome di D'L'EGEMONIA DI ...L'ex Premier sull'approccio del governo al problema pandemico: "Il presidente del Consiglio si è assunto la responsabilità di una linea di condotta orientata alla difesa della salute degli italiani, c ...In un’intervista al Corriere, l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, guarito dal Covid e che farà il vaccino la prossima settimana, dà il suo punto di vista sulla tenuta del governo Draghi, so ...