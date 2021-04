Riaperture, il ritorno alla vita è vicino: ecco quando, dove e come (Di giovedì 15 aprile 2021) Il cronoprogramma per le Riaperture sta per arrivare sul tavolo dell’odierna conferenza Stato-Regioni. ecco quando, dove e come si dovrebbe tornare ad una maggiore normalità. Riaperture – quando, dove e come (Foto di repertorio, Google immagini)Ormai ci siamo: il Governo è in procinto di elaborare il piano per calendarizzare una serie di Riaperture controllate. La normalità pre-Covid è ancora lungi dall’essere tornata, ma il ritorno alla vita è sempre più vicino. C’è massima attenzione per la conferenza Stato-regioni di oggi. Sono trapelate la bozza che i rappresentanti regionali porteranno all’attenzione dell’esecutivo, e che ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 aprile 2021) Il cronoprogramma per lesta per arrivare sul tavolo dell’odierna conferenza Stato-Regioni.si dovrebbe tornare ad una maggiore normalità.(Foto di repertorio, Google immagini)Ormai ci siamo: il Governo è in procinto di elaborare il piano per calendarizzare una serie dicontrollate. La normalità pre-Covid è ancora lungi dall’essere tornata, ma ilè sempre più. C’è massima attenzione per la conferenza Stato-regioni di oggi. Sono trapelate la bozza che i rappresentanti regionali porteranno all’attenzione dell’esecutivo, e che ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture ritorno Fontana: 'È arrivato il momento delle riaperture, partirei prossima settimana con bar e ristoranti' ... "Dati che evidenziano un trend positivo e che ci portano a guardare a un ritorno graduale alla libertà di cui tutti abbiamo bisogno". Le possibili riaperture di cinema, bar, ristoranti Oggi infatti ...

Fontana: 'E' il momento del piano riaperture in Lombardia per bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri' Professione di ottimismo, questa sera, da parte del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul fronte delle riaperture e del ritorno a minori restrizioni in tempi brevi.

