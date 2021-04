Piccinini lascia la pallavolo: “Largo alle giovani” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Basta, smetto. Sono sicura al cento per cento. È giusto così: Largo alle giovani”. Francesca Piccinini, a 42 anni lascia la pallavolo. “Ora cercherò di capire. Busto Arsizio, la mia ultima squadra, mi ha chiesto di restare a far parte del progetto: in quale ruolo, si vedrà – dice al ‘Corriere della sera’ una tra le pallavoliste azzurre più forti e ammirate – Per il resto, non mi precludo nulla: allenare le ragazzine, commentare il volley alla tv, quei reality a cui ho detto no quando le mie giornate ruotavano intorno allo sport. Si chiude una porta, se ne apriranno altre, spero”. “Avrei dovuto uscire di scena con la settima Champions, a Novara, vinta a 40 anni – continua – Ma poi Busto mi ha fatto una corte spietata. La verità è che mi sento sempre quella ragazzina ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) “Basta, smetto. Sono sicura al cento per cento. È giusto così:”. Francesca, a 42 annila. “Ora cercherò di capire. Busto Arsizio, la mia ultima squadra, mi ha chiesto di restare a far parte del progetto: in quale ruolo, si vedrà – dice al ‘Corriere della sera’ una tra le pallavoliste azzurre più forti e ammirate – Per il resto, non mi precludo nulla:nare le ragazzine, commentare il volley alla tv, quei reality a cui ho detto no quando le mie giornate ruotavano intorno allo sport. Si chiude una porta, se ne apriranno altre, spero”. “Avrei dovuto uscire di scena con la settima Champions, a Novara, vinta a 40 anni – continua – Ma poi Busto mi ha fatto una corte spietata. La verità è che mi sento sempre quella ragazzina ...

