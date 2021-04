Napoli | ok al Piano Sociale di Zona Dalle famiglie povere alla comunità Lbgt | lista di interventi per 96 mln

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 aprile 2021) La giunta comunale diha approvato, con una delibera a firma degli assessori alle Politiche Sociali Donatella Chiodo, alle Pari Opportunità, Francesca Menna, e alle Politiche del Lavoro, Giovanni Pagano, ildidella città di2019/2021, “un importantissimo documento di programmazione di politicache gode di un importo complessivo di 96 milioni di euro in essenziali servizi per la città”. Ildiè, infatti, “lo strumento fondamentale per la realizzazione del sistema integrato die servizi sociali per lo sviluppo di un efficace welfare cittadino in termini di: prestazioni e assistenza socio sanitaria; servizi educativi dedicati all’infanzia e all’adolescenza; politiche ...