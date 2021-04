Governo nel pallone: chiude i negozi, riapre gli stadi. Tutti (o quasi) all’Olimpico l’11 giugno (Di martedì 13 aprile 2021) Evviva, finalmente l’Italia riapre: alleluia alleluia. Ma non quella di barbieri, parrucchieri, estetiste e ristoratori bensì quella del calcio. E già a giugno. l’11 per l’esattezza, giorno in cui a Roma si giocherà il primo dei quattro match della sezione italiana dei Campionati europei. Tutti all’Olimpico, dunque? Beh, non proprio. Lo stadio accoglierà tifosi fino al al 25 per cento della capienza complessiva. Così almeno ha assicurato la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. Ma va bene lo stesso. Anzi, che bello, si potrebbe dire se non ci accorgessimo che dalla Roma di Nerone stiamo ereditando solo i circenses e non anche il panem. Fatale, del resto, con un’economia strozzata prima dal virus e poi da governi. Sugli spalti fino al 25% della capienza complessiva Esageriamo? ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 aprile 2021) Evviva, finalmente l’Italia: alleluia alleluia. Ma non quella di barbieri, parrucchieri, estetiste e ristoratori bensì quella del calcio. E già aper l’esattezza, giorno in cui a Roma si giocherà il primo dei quattro match della sezione italiana dei Campionati europei., dunque? Beh, non proprio. Loo accoglierà tifosi fino al al 25 per cento della capienza complessiva. Così almeno ha assicurato la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. Ma va bene lo stesso. Anzi, che bello, si potrebbe dire se non ci accorgessimo che dalla Roma di Nerone stiamo ereditando solo i circenses e non anche il panem. Fatale, del resto, con un’economia strozzata prima dal virus e poi da governi. Sugli spalti fino al 25% della capienza complessiva Esageriamo? ...

