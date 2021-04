Con la pandemia le famiglie italiane che hanno scelto di avere un cane sono aumentate di oltre 3,5 milioni. Per crescere un cane sano e proteggerlo dai pericoli occorre però avere le idee chiare. Ecco alcune cose a cui fare attenzione soprattutto in primavera (Di martedì 13 aprile 2021) La salute del cane e il suo benessere in generale sono la prima preoccupazione di chi ha scelto di averne uno. E solo in Italia, le famiglie che vivono insieme a un cucciolo sono il 27,1% circa 5,9 milioni. Dato che in tempo di pandemia sta aumentando, perché si stima che con il Covid siano aumentati di oltre 3,5 milioni gli italiani che hanno deciso di portare a casa un amico a quattro zampe per superare lo stress dei lockdown e delle misure anti contagio. Emerge da una analisi della Coldiretti che ha stretto un accordo con Enci, l’ente nazionale della cinofilia italiana, per contrastare il traffico illegale di animali. ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 aprile 2021) La salute dele il suo benessere in generalela prima preoccupazione di chi hadi averne uno. E solo in Italia, leche vivono insieme a un cuccioloil 27,1% circa 5,9. Dato che in tempo dista aumentando, perché si stima che con il Covid siano aumentati di3,5gli italiani chedeciso di portare a casa un amico a quattro zampe per superare lo stress dei lockdown e delle misure anti contagio. Emerge da una analisi della Coldiretti che ha stretto un accordo con Enci, l’ente nazionale della cinofilia italiana, per contrastare il traffico illegale di animali. ...

