Vaccini, la debolezza europea e la forza della farmaceutica italiana (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel 2021 si dovrebbero produrre 3 miliardi di dosi di Vaccini anti-covid. Uno sforzo produttivo e distributivo mai visto nella storia del settore farmaceutico. Si tratta di un numero che è quasi la metà della popolazione mondiale. Di fronte a questa immane sfida, abbiamo visto muoversi i grandi imperi dell'economia mondiale: America, Cina, Russia, Europa. Gli Stati Uniti si sono mostrati i più veloci con Pfizer/Biontech e Moderna, sostenuti con fondi del governo americano. L'Europa, anche in questa competizione, si è rivelata l'anello debole, affidandosi agli impegni di acquisto dalle multinazionali della farmaceutica che hanno di fatto imposto le loro condizioni. Un errore grave che doveva essere evitato puntando sulla produzione interna dei grandi della farmaceutica ...

