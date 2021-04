Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati dopo la mezzanotte (Di domenica 11 aprile 2021) Nessuna sorpresa in casa Napoli dopo i costanti controlli dopo il cluster scoppiato in Nazionale. Attraverso una nota sui propri profili infatti, la società partenopea ha reso noto le negatività dell’intero gruppo squadra. tutti negativi a Covid-19 i tamponi molecolari effettuati, ai componenti del gruppo squadra, stanotte dopo le 24:00. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/mFHDszgugj — Official SSC Napoli (@sscNapoli) April 11, 2021 Foto: logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Nessuna sorpresa in casai costanti controlliil cluster scoppiato in Nazionale. Attraverso una nota sui propri profili infatti, la società partenopea ha reso noto letà dell’intero gruppo squadra.a Covid-19 imolecolari, ai componenti del gruppo squadra, stanottele 24:00. #ForzaSempre pic.twitter.com/mFHDszgugj — Official SSC(@ssc) April 11, 2021 Foto: logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ADeLaurentiis : In occasione della Santa Pasqua rivolgo un augurio a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo, allo staff te… - Verdian30883801 : RT @russ_mario1: Hanno messo tutte le partite alle 15. Importante distribuire in modo uniforme l'energia del gufo, obiettivi: - pareggino… - LauraGrimi : RT @SandroSca: Ibra: 'Mi sembra strano' Maresca sente 'Sei un bastardo' Indignazione vs Maresca Aprile '16 Khedira dice 'it's a shame' Riz… - AlessandroAna15 : RT @SandroSca: Ibra: 'Mi sembra strano' Maresca sente 'Sei un bastardo' Indignazione vs Maresca Aprile '16 Khedira dice 'it's a shame' Riz… - cici1495 : RT @SandroSca: Ibra: 'Mi sembra strano' Maresca sente 'Sei un bastardo' Indignazione vs Maresca Aprile '16 Khedira dice 'it's a shame' Riz… -