Massimiliano Fedriga nuovo presidente della Conferenza delle Regioni | gli auguri di Letta

(Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Grazie Stefano Bonaccini per l’ottimo lavoro svolto alla testaitaliane. Buon lavoro al. Sicuri che terrà la stessa linea istituzionale e la stessa capacità di rappresentare tutte le”. Con queste parole Enrico(foto), segretario del Partito Democratico, ringrazia iluscente, Bonaccini, e accoglie al contempo il, eletto ieri. L'articolo L'Opinionista.

Bene hanno fatto i nostri assessori regionali allo sport in Sicilia e in Liguria a chiedere subito al neo presidente della conferenza Stato - Regioni,, la convocazione di una ...Mentre il neopresidente eletto della Conferenza Stato - Regioni,, presidente del Friuli Venezia Giulia, getta acqua sul fuoco: 'Regioni determinate a raggiungere obiettivi ...ROMA - "Grazie Stefano Bonaccini per l’ottimo lavoro svolto alla testa delle Regioni italiane. Buon lavoro al nuovo Presidente, Massimiliano Fedriga.“Facciamo i migliori auguri di buon lavoro a Massimiliano Fedriga, governatore del FVG, neoeletto presidente della conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e a Michele Emiliano, presidente ...