FIFA 21: Disponibili gli Obiettivi per riscattare il 4° Kit dell’Inter – Requisiti (Di sabato 10 aprile 2021) EA Sports ha comunicato che nella popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team è ora disponibile il 4° Kit dell’Inter. La divisa in questione è stata svelata in occasione della presentazione del nuovo logo del club milanese. Grazie alla partnership siglata tra il club milanese e la software house canadese nei titoli della serie FIFA sono e saranno Disponibili in esclusiva gli stemmi e i loghi dell’Inter. Potete riscattare il 4° kit completando tutti gli Obiettivi Disponibili nella modalità FUT 21. Internazionale: Gioca 4 partite in qualsiasi modalità di FUT schierando almeno 1 giocatore dell’Inter tra i titolari. 5 Assist: Fornisci 5 assist in qualsiasi modalità di FUT con almeno 3 giocatori della Serie A tra i titolari. Vincine ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 10 aprile 2021) EA Sports ha comunicato che nella popolare modalità21 Ultimate Team è ora disponibile il 4° Kit. La divisa in questione è stata svelata in occasione della presentazione del nuovo logo del club milanese. Grazie alla partnership siglata tra il club milanese e la software house canadese nei titoli della seriesono e sarannoin esclusiva gli stemmi e i loghi. Poteteil 4° kit completando tutti glinella modalità FUT 21. Internazionale: Gioca 4 partite in qualsiasi modalità di FUT schierando almeno 1 giocatoretra i titolari. 5 Assist: Fornisci 5 assist in qualsiasi modalità di FUT con almeno 3 giocatori della Serie A tra i titolari. Vincine ...

