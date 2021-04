Iliad primo azionista di Unieuro | cosa c’è dietro la mossa di Niel | il terzo incomodo tra Bolloré e Berlusconi nel riassetto dei media

(Di giovedì 8 aprile 2021) Fra i due litiganti, ilgode. Mentre Vincente Silviocontinuano a scontrarsi per il dominio nella tv commerciale, il miliardario francese Xaviercresce in Italia. Non solo nella telefonia con la sua, ma anche nel commercio al dettaglio di apparecchi elettronici. Il numero uno della compagnia telefonica d’Oltralpe ha infatti deciso di puntare 50 milioni sudiventandone ilcon il 12% del capitale. Laa sorpresa affonda le radici nella partnership fraper i totem di distribuzione delle sim della compagnia francese. E, in un certo senso, ricorda da vicino un’operazione realizzata dain Francia nel ...

Corinna De Cesare per il 'Corriere della Sera' xavier niel Che ci fain Unieuro? Se lo sono chiesti in molti, ieri, dopo la notizia dell' ingresso del gruppo di telecomunicazioni fondato da Xavier Niel, che ha investito 50 milioni di euro per prendere il ......il 12% del capitale sociale da parte diItalia con un investimento di circa 50 milioni di euro: la controllata italiana del gruppo francese della telefonia è diventata in tal modo il...Iliad ha acquisito, con un investimento di circa 53 milioni di euro, una partecipazione pari a circa il 12% del capitale di Unieuro, diventandone così il primo azionista. L'1,9% della quota è stata so ...Iliad diventa primo azionista di Unieuro con un’operazione da 50 milioni di euro, pari al 12% del capitale sociale, acquisendo una importante partecipazione all’interno di una società che nel corso de ...