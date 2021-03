LIVE Monza-Perugia 22-25, Play-off volley in DIRETTA: il primo set va ai ragazzi di Heynen, ma c’è equilibrio! (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 Erroraccio dai nove metri per Dzavoronok, il primo set va a Perugia. 22-24 Mani-out di Lagumdzija, che annulla il primo set-point. 21-24 Colpo a scavalcare il muro per Leon, che regala ai suoi tre set-point. Entra Russo per Travica ad alzare il muro. 21-23 Ace di Ter Horst su Dzavoronok, punto importantissimo. 21-22 Arrivano due cartellini gialli per Travica e Beretta, che si sono beccati sotto rete. 21-22 Si fa perdonare immediatamente Leon con un attacco vincente da posto quattro. 21-21 Murone di Beretta su Leon, si torna in parità e arriva il time-out per Heynen. 20-21 Mani-out a tutto braccio di Lagumdzija, ma Perugia sta sprecando l’inverosimile in ricostruzione. 19-21 Scappa il servizio di Holt. 19-20 Terza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-25 Erroraccio dai nove metri per Dzavoronok, ilset va a. 22-24 Mani-out di Lagumdzija, che annulla ilset-point. 21-24 Colpo a scavalcare il muro per Leon, che regala ai suoi tre set-point. Entra Russo per Travica ad alzare il muro. 21-23 Ace di Ter Horst su Dzavoronok, punto importantissimo. 21-22 Arrivano due cartellini gialli per Travica e Beretta, che si sono beccati sotto rete. 21-22 Si fa perdonare immediatamente Leon con un attacco vincente da posto quattro. 21-21 Murone di Beretta su Leon, si torna in parità e arriva il time-out per. 20-21 Mani-out a tutto braccio di Lagumdzija, masta sprecando l’inverosimile in ricostruzione. 19-21 Scappa il servizio di Holt. 19-20 Terza ...

