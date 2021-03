Plumcake light ai frutti di bosco | una cremosa delizia con solo 90 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 28 marzo 2021) Quando si è a dieta, la voglia di dolce può essere una tortura. Ma va detto che c’è modo e maniera di soddisfarla senza farsi venire eccessivi scrupoli di coscienza. Per esempio colaidiche ti presentiamo qui di seguito. È un dolce morbido e cremoso e se per casa ci sono bambini può funzionare per loro da ottima prima colazione o anche da sfiziosa merenda rompi-digiuno. Chiaro che se non piacciono idili possiamo cambiare con qualunque altra frutta, come per esempio ciliegie, fragole, mele e via discorrendo. Ma veniamo finalmente alla ricetta. Gli ingredienti Ci vogliono: 115 grammi di farina doppio zero; mezzo litro di latte parzialmente scremato; 150 grammi di yogurt magro bianco; quattro uova; 70 grammi di stevia (o anche 150 grammi di normale zucchero ...