Due positivi nel ritiro della Polonia | Benevento e Napoli in ansia

(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPreoccupazione nel. Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski è infatti risultato positivo al covid-19, secondo caso di contagio dopo quello legato al difensore del Leeds Mateusz Klich, che per questo motivo era stato costretto a saltare la gara con l’Ungheria giocata giovedì scorso. In comprensibile apprensione, che hanno due elementi cardine attualmente impegnati nella selezione polacca quali Kamil Glik e Piotr Zielinski. Quest’ultimo di Skorupski – che era in panchina nel match con i magiari – è addirittura compagno di stanza in. I tamponi del difensore giallorosso e del centrocampista azzurro sono tuttavia risultati negativi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

