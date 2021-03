Passione ultramaratona | da Rovellasca Lucio Caroni come Nico De Corato I VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Passione ultramaratona

La Gazzetta del Mezzogiorno

...di. E' stato il più forte di tutti in Italia difendendo i colori della società 'Be different be ultra' di Adelfia. Impossibile contare tutti i km che ha macinato in 30 anni di. ...... l'nella steppa che l'anno scorso, a causa della pandemia, è andata in scena in un ... culturali nonché di promozione del territorio) che da anni vengono portate avanti cone ...La prima è stata nel 1991, quando aveva poco più di 40 anni. L’ultima a febbraio dello scorso anno, prima che il Covid mandasse in lockdown tutte le competizioni. In mezzo, in 30 anni di attività, ce ...