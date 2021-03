"Stavi a 2 metri da me, se volevi fare il coraggioso...". Ermal Meta e Willie Peyote, clamorosa rissa dietro le quinte del Festival | Video (Di domenica 7 marzo 2021) Ci volevano Ermal Meta e Willie Peyote a dare un po' di pepe a questo Festival di Sanremo anestetizzato dal Covid e senza polemiche. Il cantautore di origini albanesi, arrivato terzo e dato per favorito fino a poche ore dal televoto della finalissima, non ha preso bene lo sfogo del collega milanese, che in radio si è lasciato andare a qualche commento non proprio gentilissimo su di lui. "Il mio backliner è anche quello di Ermal, ed è innamorato di lui. Quindi non ce l'ho con Meta - premette Willie in radio, la sera delle cover -. Ma stasera stai cantando Caruso, nel giorno del compleanno di Lucio Dalla, e questo lo trovo ruffiano. Secondo: lui canta molto bene e nessuno glielo toglie, ma Annalisa in confronto è il vulcano dell'Etna in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Ci volevanoa dare un po' di pepe a questodi Sanremo anestetizzato dal Covid e senza polemiche. Il cantautore di origini albanesi, arrivato terzo e dato per favorito fino a poche ore dal televoto della finalissima, non ha preso bene lo sfogo del collega milanese, che in radio si è lasciato andare a qualche commento non proprio gentilissimo su di lui. "Il mio backliner è anche quello di, ed è innamorato di lui. Quindi non ce l'ho con- premettein radio, la sera delle cover -. Ma stasera stai cantando Caruso, nel giorno del compleanno di Lucio Dalla, e questo lo trovo ruffiano. Secondo: lui canta molto bene e nessuno glielo toglie, ma Annalisa in confronto è il vulcano dell'Etna in ...

