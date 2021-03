Nuovo Dpcm, misure e regole cambiano? Cosa può succedere (Di domenica 7 marzo 2021) Modifiche in arrivo per il Nuovo Dpcm? Il provvedimento è entrato in vigore il 6 marzo con misure e regole per contrastare la diffusione del coronavirus. In tempi brevi, se il contagio non dovesse frenare nell’arco di una settimana, potrebbero arrivare nuove restrizioni. In particolare, la zona rossa potrebbe scattare automaticamente quando si verificano 250 casi covid ogni 100mila abitanti: il parametro era previsto tra le indicazioni fornite dal Cts al governo in vista del Nuovo Dpcm varato. Oggi, il potere di far scattare la zona rossa in caso di alta incidenza rimane nelle mani dei governatori delle regioni. L’indicazione del Cts si basava sul principio di chiudere le scuole nelle aree ad alta incidenza e prevedere ulteriori misure accanto al ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) Modifiche in arrivo per il? Il provvedimento è entrato in vigore il 6 marzo conper contrastare la diffusione del coronavirus. In tempi brevi, se il contagio non dovesse frenare nell’arco di una settimana, potrebbero arrivare nuove restrizioni. In particolare, la zona rossa potrebbe scattare automaticamente quando si verificano 250 casi covid ogni 100mila abitanti: il parametro era previsto tra le indicazioni fornite dal Cts al governo in vista delvarato. Oggi, il potere di far scattare la zona rossa in caso di alta incidenza rimane nelle mani dei governatori delle regioni. L’indicazione del Cts si basava sul principio di chiudere le scuole nelle aree ad alta incidenza e prevedere ulterioriaccanto al ...

