Barbara Palombelli si commuove a Sanremo: il ricordo di suo padre (Di sabato 6 marzo 2021) Barbara Palombelli, ospite speciale di questa sera al Festival di Sanremo, si è commossa ricordando suo padre. Barbara Palombelli è stata scelta da Amadeus durante il corso di questa sera per accompagnarlo al Festival di Sanremo. La giornalista, e conduttrice, tra un’esibizione e l’altra dei cantanti in gara, ha portato in scena un bellissimo monologo, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 6 marzo 2021), ospite speciale di questa sera al Festival di, si è commossa ricordando suoè stata scelta da Amadeus durante il corso di questa sera per accompagnarlo al Festival di. La giornalista, e conduttrice, tra un’esibizione e l’altra dei cantanti in gara, ha portato in scena un bellissimo monologo, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

rtl1025 : 'Ragazze, studiate fino alle lacrime, lavorate fino all'indipendenza'. Barbara Palombelli ??? #Sanremo2021… - fanpage : Lo Stato Sociale canta “ma che senso ha?” dopo il monologo di Barbara Palombelli #festivaldisanremo2021 - trash_italiano : BARBARA PALOMBELLI ASPETTIAMO SOLO TE #Sanremo2021 - matteonalin : RT @Tristan__esdpv: Scusate ma Barbara Palombelli è come se stesse presentando perennemente una puntata di Forum #Sanremo2021 - fagioloedamame : RT @albertosorge: Ok che Lady Gaga per un’ospitata chiedeva il 78% del PIL italiano un quadro di Caravaggio e metà Liguria però passare da… -