Tre arresti per le mascherine Arcuri rischia | Io estraneo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Chiara Giannini Ai domiciliari tre imprenditori che puntavano anche al business dei banchi. Il dirigente: a loro nessun incarico Sembra stringersi ancora di più il cerchio attorno all'ormai ex commissario per l'emergenza Covid Domenico. Sono tre le ordinanze di custodia cautelare disposte dal Gip di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, ed eseguite ieri dalla Guardia di Finanza della Capitale che ha dato applicazione aglidomiciliari nei confronti di Andelko Aleksic, Vittorio Farina, imprenditore noto nel settore dell'editoria, e Domenico Romeo, ora indagati per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata in relazione alla fornitura di 5 milioni die 430mila camici destinati alla Protezione civile del Lazio, non conformi alla normativa. Il sequestro preventivo disposto è di ...

