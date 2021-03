Sanremo 2021. Il VAR della seconda serata. Barra e Santamaria al bacio. Ma è la Pausini che ha la lingua da cammello

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - RaiRadio2 : «Appena ho finito di cantare la tensione è andata via e adesso ho voglia di risalire di nuovo sul palco.»… - LauraSulejmani3 : @Sanremo_2021 La genesi de tuo colore - Sanremo_2021 : RT @SanremoRai: ?? @extraliscio feat. @davideltofo - #BiancaLuceNera L’esibizione integrale è su @RaiPlay ?? #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

IL BACIO DI BARRA E SANTAMARIA Finalmente c'è qualcuno che si bacia a. Sono la coppia che accompagna un Achille Lauro, un po' più sobrio del solito. Il twist di Francesca Barra si fa ...E ilai tempi del Covid vede la partecipazione, 'da remoto', di Irama che - in seguito alla positività di due suoi collaboratori - è costretto alla quarantena. Amadeus chiede agli altri 25 ...Non mi aspettavo questo premio, è strano che una canzone cantata da un’italiana venga nominata a un premio del cinema in America. Poi Laura canta per la prima volta «Io sì (Seen)» — la canzone «golden ...04 mar 2021 - Da Orietta Berti a Irama: ecco tutti i video delle canzoni in gara nella seconda serata del Festival.