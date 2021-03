Paola Turci: "La Pascale? Non rinuncio alle relazioni che voglio con le persone che scelgo" (Di giovedì 4 marzo 2021) “I pettegolezzi li detesto e, in questi mesi, ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento. Ma non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”. Così la cantante Paola Turci in un’intervista al settimanale ‘F’ parla della relazione, attribuitale la scorsa estate dalla stampa e dal gossip, con Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi Quando le si fa notare che quello della Pascale non era proprio un nome sconosciuto, la cantante chiarisce: “Ma quando scopri che, invece, è assolutamente ‘normale’, che fai? Dici: ‘Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?’”. Paola Turci, in vista della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 marzo 2021) “I pettegolezzi li detesto e, in questi mesi, ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento. Ma non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere lechecon leche”. Così la cantantein un’intervista al settimanale ‘F’ parla della relazione, attribuitale la scorsa estate dalla stampa e dal gossip, con Francesca, ex compagna di Silvio Berlusconi Quando le si fa notare che quello dellanon era proprio un nome sconosciuto, la cantante chiarisce: “Ma quando scopri che, invece, è assolutamente ‘normale’, che fai? Dici: ‘Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?’”., in vista della ...

