Masterchef Italia 10 | spunta il vincitore | perché andrà a finire così

(Di giovedì 4 marzo 2021)sul web un’indiscrezione riguardante il prossimodi10. Twitter impazza, andiamo a scoprire chi è il favorito per la finale. Entra nel vivo la stagione la decima edizione del programma di cucina, con i cuochi pronti a sfidarsi per la finale ed un papabileche impazza sul web. Sono quattro L'articolo proviene da Inews.it.

Antonio , Aquila , Irene e Monir : sono loro gli aspiranti chef protagonisti della super sfida finale di( LO SPECIALE ), stasera, giovedì 4 marzo, alle 21.15 su Sky e NOW TV . Tra loro, solo uno conquisterà i giudici Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli , ...2021 ANTICIPAZIONI FINALE 4 MARZO Giovedì 4 marzo, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su NOW TV, torna l'immancabile appuntamento con2o21. Quella di ...