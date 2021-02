Per la Tanzania il turismo congressuale è la nuova frontiera (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb – Come tante altre nazioni africane, anche la Tanzania ha puntato sul turismo per rilanciare la sua economia. La cosa non deve sorprendere, visto che possiede paesaggi da sogno che rendono il Paese una meta molto ambita dai viaggiatori di tutto il mondo. Nel 2019 la Tanzania ha guadagnato dal turismo qualcosa come 2,5 miliardi di dollari. Nel 2020, per via della pandemia da coronavirus, le entrate sono crollate a 598 milioni di dollari, causando danni considerevoli. Adesso il governo sta lavorando a un piano per rilanciare il settore e si è posto come obiettivo quello di far arrivare, nel 2025, cinque milioni di turisti così da generare sei miliardi di dollari all’anno di entrate. Cifre considerevoli se si pensa che nel 2019 si sono registrati meno di due milioni di ingressi. La Tanzania ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb – Come tante altre nazioni africane, anche laha puntato sulper rilanciare la sua economia. La cosa non deve sorprendere, visto che possiede paesaggi da sogno che rendono il Paese una meta molto ambita dai viaggiatori di tutto il mondo. Nel 2019 laha guadagnato dalqualcosa come 2,5 miliardi di dollari. Nel 2020, per via della pandemia da coronavirus, le entrate sono crollate a 598 milioni di dollari, causando danni considerevoli. Adesso il governo sta lavorando a un piano per rilanciare il settore e si è posto come obiettivo quello di far arrivare, nel 2025, cinque milioni di turisti così da generare sei miliardi di dollari all’anno di entrate. Cifre considerevoli se si pensa che nel 2019 si sono registrati meno di due milioni di ingressi. La...

