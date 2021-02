Paquetà confessa | «Al Milan Leonardo era il mio mentore»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 febbraio 2021)parla della sua esperienza ale del rapporto con: ecco le dichiarazioni del centrocampista brasiliano Lucasha parlato a L’Equipe del suo rapporto con. Le sue dichiarazioni. IMPORTANZA DI– «Se ho bisogno di un? Non lo so. Ao, sono arrivato in un nuovo Paese, in un nuovo continente, era una lingua diversa.mi ha aiutato molto, mi ha accompagnato. In una mezza stagione con lui, le cose sono andate bene per me. Possiamo dire che era il mio, sì. Ma poi è andato a Parigi. In quel momento mi sono sentito un po’ solo, non ancora adattato perfettamente alla cultura e al club. Ma quell’esperienza mi ha aiutato: sono cresciuto molto come giocatore e ...