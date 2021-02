Leicester-Slavia Praga Europa League | giovedì ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Confermata l’assenza di Maddison

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Uno 0-0 in casa in tempi di COVID può essere un risultato molto prezioso, almeno fino a quando i tifosi non saranno riammessi negli stadi. Allobasterà un pareggio con gol per passare senza andare ai supplementari. Se consideriamo che nel loro campionato gli inglesi sono andati molto meglio fuori casa (9-3-1) che al InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Leicester-Slavia Praga (Europa League, giovedì ore 21:00): formazioni - pinto1_1899 : @B_R_U_C_E__ @abatometro Tanto stasera o la Roma mi incula o il Leicester vince 2-0 contro lo Slavia,già lo so - periodicodaily : Leicester-Slavia Praga: formazioni e dove vederla - PeriodicoDaily Sport #LeicesterSlaviaPraga #EuropaLeague… - Mingaball : RT @infobetting: Leicester-Slavia Praga (Europa League, giovedì ore 21:00): formazioni, quote,… - zazoomblog : Leicester-Slavia Praga (Europa League giovedì ore 21:00): formazioni quote pronostici. Confermata l’assenza di Madd… -

Ultime Notizie dalla rete : Leicester Slavia

Infobetting

Commenta per primo(4 - 2 - 3 - 1): Schmeichel; Amartey, Evans, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Choudhury, Under; Vardy.Praga (4 - 5 - 1): Kolar; Bah, Kudela, Zima, Boril; Sima, Stanciu, ......(SPA) e Manchester United (ING) Vincente tra Benfica (POR) e Arsenal (ING) Vincente tra Stella Rossa (SRB) e Milan (ITA) Vincente tra (BEL) e Rangers (SCO) Vincente traPraga (CZE) e...PREPARTITA. Leicester City - Slavia Praga è valevole per i Sedicesimi della competizione Europa League 2020/2021. La partita è in programma il giorno 25 febbraio alle ore 21:00 ...Diretta Leicester Slavia Praga. Streaming video e tv del match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League ...