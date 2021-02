Puglia, scuola: nuova ordinanza in vigore da oggi al 14 marzo TESTO Per superare la sospensiva del Tar ed evitare la didattica in presenza per tutti con "danno gravissimo per il personale scolastico" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Sono costretto ad intervenire per evitare che domani le scuole siano improvvisamente invase, in mancanza di provvedimenti di regolazione sanitaria, da tutti gli studenti in presenza con danno gravissimo per la salute del personale scolastico in piena pandemia da “variante inglese” che ormai sta sostituendo le altre meno pericolose e meno contagiose” ha detto in serata Michele Emiliano. Che, dopo la sospensiva del Tar, ha emanato immediatamente una nuova ordinanza poco prima della mezzanotte. ordinanza in vigore da oggi, torna la Did fino al 14 marzo. Di seguito in formato pdf: ordinanza 58 signed(1) L'articolo Puglia, ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Sono costretto ad intervenire perche domani le scuole siano improvvisamente invase, in mancanza di provvedimenti di regolazione sanitaria, dagli studenti inconper la salute delin piena pandemia da “variante inglese” che ormai sta sostituendo le altre meno pericolose e meno contagiose” ha detto in serata Michele Emiliano. Che, dopo ladel Tar, ha emanato immediatamente unapoco prima della mezzanotte.inda, torna la Did fino al 14. Di seguito in formato pdf:58 signed(1) L'articolo, ...

