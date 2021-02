Usa-Italia. Le condoglianze di Blinken, i rapporti bilaterali (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il ministro degli Esteri Italiano, Luigi Di Maio, ha ricevuto una telefonata del segretario di Stato Anthony Blinken, con la quale il secondo ha espresso condoglianze per la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci — uccisi oggi in un attentato in Congo. Durante la telefonata i capi della diplomazia di Italia e Stati Uniti hanno anche affrontato “temi bilaterali”, seguendo un primo contatto già avvenuto il 29 gennaio — a pochi giorni dall’insediamento dell’amministrazione Biden. Tra quei temi di carattere bilaterale la Roma di Mario Draghi e la Washington di Joe Biden condividono l’attenzione a dare un nuovo impulso al multilateralismo così come la cooperazione all’interno dell’Alleanza Atlantica. Temi di affari internazionali che si concretizzano nella condivisone ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il ministro degli Esterino, Luigi Di Maio, ha ricevuto una telefonata del segretario di Stato Anthony, con la quale il secondo ha espressoper la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci — uccisi oggi in un attentato in Congo. Durante la telefonata i capi della diplomazia die Stati Uniti hanno anche affrontato “temi”, seguendo un primo contatto già avvenuto il 29 gennaio — a pochi giorni dall’insediamento dell’amministrazione Biden. Tra quei temi di carattere bilaterale la Roma di Mario Draghi e la Washington di Joe Biden condividono l’attenzione a dare un nuovo impulso al multilateralismo così come la cooperazione all’interno dell’Alleanza Atlantica. Temi di affari internazionali che si concretizzano nella condivisone ...

AmbasciataUSA : La Missione USA in Italia esprime profondo cordoglio per la tragica perdita dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del C… - MatteoRichetti : Dal #Congo una notizia drammatica, che colpisce al cuore il nostro Paese e ci dimostra quanto ancora ci sia insicur… - SkyTG24 : Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: Usa in testa, l’Italia al quarto posto - MaeyCat : RT @ItalianPolitics: Ri-mah (o altresì detto: è il pagamento di dazio dovuto per l’assenso USA al cambio di Governo in Italia stessa E altr… - sellini_98 : @youngrasti Non so se intendi tra il pubblico del programma su Italia Uno o nello stato degli USA, in ogni caso va bene -