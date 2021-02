Napoli, Carnevale blindato: dove ci saranno i controlli delle forze dell’ordine (Di martedì 16 febbraio 2021) Piazze del centro storico blindate dalla Polizia Municipale stasera a Napoli per l’ultimo giorno di Carnevale. Il Corpo dei caschi bianchi ha predisposto controlli serrati per scoprire eventuali veglioni “fuorilegge”. Niente feste e cortei in maschera a Napoli in piazza o nei locali. I L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Piazze del centro storico blindate dalla Polizia Municipale stasera aper l’ultimo giorno di. Il Corpo dei caschi bianchi ha predispostoserrati per scoprire eventuali veglioni “fuorilegge”. Niente feste e cortei in maschera ain piazza o nei locali. I L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... in occasione del giorno di Carnevale, ha disposto la chiusura di Piazza Abate Conforti, Piazza ... L'ordinanza sindacale firmata ieri dal sindaco Vincenzo Napoli è in vigore per la sola giornata di oggi,...

... scuole chiuse Scuole chiuse fino al 20 febbraio a Pomigliano D'Arco, provincia di Napoli . A causa ...assembramenti all'esterno delle scuole in vista del Martedì Grasso e delle feste di Carnevale. ...

iazze del centro storico blindate dalla Polizia Municipale stasera a Napoli, per l’ultimo giorno di Carnevale. Contro l’ipotesi dei veglioni del Martedì Grasso, che ricade oggi, 16 febbraio 2021, il C ...

