A Cogoleto tre consiglieri di destra oltraggiano il Giorno della Memoria con il saluto fascista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il 27 gennaio era il Giorno della Memoria, ma questo non ha impedito a tre membri del Consiglio comunale di Cogoleto, in provincia di Genova, di stendere il braccio nel saluto fascista nel momento in ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il 27 gennaio era il, ma questo non ha impedito a tre membri del Consiglio comunale di, in provincia di Genova, di stendere il braccio nelnel momento in ...

Agenzia_Ansa : #Cogoleto, la denuncia: 'saluti romani in consiglio comunale durante il Giorno della Memoria'. La maggioranza contr… - ecostanzi4 : RT @ellyesse: A #Cogoleto in provincia di Genova, tre consiglieri comunali di centrodestra ieri hanno fatto il saluto romano in aula. Nel… - NFresu : RT @Lucrezi97533276: Comunque i tre fascisti che hanno fatto il saluto romano sono : Francesco Biamonti (Lega) , Valeria Amadei ( Fratelli… - tazroby : RT @ellyesse: A #Cogoleto in provincia di Genova, tre consiglieri comunali di centrodestra ieri hanno fatto il saluto romano in aula. Nel… - CinsisterCinzia : RT @ellyesse: A #Cogoleto in provincia di Genova, tre consiglieri comunali di centrodestra ieri hanno fatto il saluto romano in aula. Nel… -