Highlights e gol Juventus-Spal 4-0 | Coppa Italia quarti di finale 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per ididella. Tutto facile per i ragazzi di Andrea Pirlo che trovano il vantaggio su calcio di rigore grazie ad Alvaro Morata, pochi minuti più tardi il raddoppio di Gianluca Frabotta con un bel sinistro dal limite dell’area. Laprova a riaprire l’incontro e nel momento migliore prende anche il 3-0 di Kulusevski e il 4-0 di Chiesa. In semi, per la, ci sarà un doppio confronto con l’Inter. LE PAGELLE E I VOTI INTER-ANDATA: DATA, ORARIO E TV-INTER RITORNO: DATA, ORARIO E TV 1-0 MORATA 2-0 ...