Eichmann | stasera su La7 il film che racconta l' interrogatorio al gerarca nazista

su La7, in seconda serata alle 23:20, va in onda Eichmann diretto da Robert Young che racconta l'interrogatorio al gerarca nazista Adolf Eichmann in una prigione israeliana. Il dramma storico diretto nel 2007 da Robert Young ripercorre l'interrogatorio ad Adolf Eichmann, considerato uno dei maggiori responsabili nello sterminio degli ebrei, processato nello Stato di Israele per crimini contro l'umanità.

dna67 : Stasera ci sono un paio di film interessanti: Il pianista e Eichmann, ma faceva brutto metterli in prima serata nel… - UmbriaVivo : Stasera su Rai 5 il film “Lo Stato contro Fritz Bauer”, caccia allo sterminatore nazista Adolf Eichmann -

