Sanremo 2021, Amadeus: “Sarò un festival diverso ma con lo stesso spirito” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Da pubblico pagante a pubblico pagato è un attimo… Avremo lo stesso pubblico di C’è posta per te, saranno gli stessi“. Scherza così Fiorello, che rende chiara l’idea, poi confermata da Amadeus, di quale tipo di Sanremo assisteremo quest’anno: diverso, ma con lo stesso spirito, allegro, di sempre. “Dobbiamo fare questo Sanremo con lo stesso spirito dell’anno scorso. Abbiamo messo insieme uno spettacolo molto bello, anche se storicamente il momento è diverso, più difficile. Ma credo che la gente a casa trascorrerà cinque bellissime serate”. Conferma il direttore artistico Amadeus ospite a ‘Che tempo che fa’ su Rai 3. Nel programma di Fazio Fiorello e Amadeus hanno scherzato dando un ... Leggi su italiasera (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Da pubblico pagante a pubblico pagato è un attimo… Avremo lopubblico di C’è posta per te, saranno gli stessi“. Scherza così Fiorello, che rende chiara l’idea, poi confermata da, di quale tipo diassisteremo quest’anno:, ma con lo, allegro, di sempre. “Dobbiamo fare questocon lodell’anno scorso. Abbiamo messo insieme uno spettacolo molto bello, anche se storicamente il momento è, più difficile. Ma credo che la gente a casa trascorrerà cinque bellissime serate”. Conferma il direttore artisticoospite a ‘Che tempo che fa’ su Rai 3. Nel programma di Fazio Fiorello ehanno scherzato dando un ...

Radio1Rai : 'Si diceva che ne saremmo usciti migliori: cosa che non è avvenuta. Ho provato sconforto, #NoSatisfaction descrive… - RaiPlay : Vi erano mancati? ?? Il direttore artistico del 71° Festival di Sanremo Amadeus, Fiorello e il mitico Vincenzo Molli… - chetempochefa : -'Ma Sanremo si fa o no?' -'Io credo che il 2021 sarà la fine della mia carriera... sarà i disastro totale perché q… - MarioGuglielmi : Sanremo, in giro di notte con una pistola: 20enne denunciato e multato - italiaserait : Sanremo 2021, Amadeus: “Sarò un festival diverso ma con lo stesso spirito” -